Siria: intensi raid turchi contro forze curde ed esercito Damasco a nord di Aleppo (3)

- Ieri, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito la determinazione del governo a “rendere il Paesi sicuro in ogni centimetro partendo da oltre i suoi confini, passo dopo passo con le operazioni" militari, in riferimento alla nuova operazione “Spada ad artiglio” (Pence Kilic) lanciata da Ankara contro i gruppi curdi nel nord della Siria e in Iraq. Parlando nel corso della cerimonia di una fabbrica di sistemi d’arma Aselsan a Konya, Erdogan ha dichiarato: “Vorrei esprimere le mie condoglianze ai nostri tre soldati militari uccisi nella zona operativa di Claw Lock (operazione lanciata nel nord dell’Iraq nell’aprile scorso), ai loro parenti e alla nostra nazione”. (segue) (Res)