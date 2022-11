Roma: riducono in schiavitù la figlia 14enne, arrestati i genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costringevano la figlia, oggi 14enne, con violenza fisica e verbale, a vivere di stenti. La ragazzina era obbligata a svolgere lavori domestici non adatti alla sua età. Per contribuire alle spese di casa la 14enne veniva costretta a chiedere l'elemosina davanti a un supermercato e, in cambio di soldi, era stata promessa in matrimonio a uno sconosciuto. Per questo i genitori, entrambi bosniaci, lui 41 e lei 36 anni, sono stati arrestati nella zona di San Basilio a Roma. Il padre è stato tradotto in carcere, la madre si trova agli arresti domiciliari, come previsto dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della Dda. A far scattare le indagini sulla coppia sono state le dichiarazioni spontanee della 14enne che, a ottobre scorso, si è presentata negli uffici di polizia a San Basilio e ha raccontato quanto subiva in casa, da diversi anni. La ragazza, dopo la denuncia, è stata immediatamente collocata in una struttura protetta dove tuttora si trova.(Rer)