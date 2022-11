Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso alla notte, con tendenza all'aumento della copertura nella mattina; irregolari e parziali schiarite in serata. Precipitazioni nel corso della giornata assenti o occasionali ed isolate, più probabili tra pomeriggio e sera sui rilievi centro-orientali e sui settori più meridionali della regione, sempre di debole intensità. Neve oltre 800 metri. Temperature minime stazionarie, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 1°C, massime intorno a 8°C. (Rem)