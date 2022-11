Turchia-Egitto: vicepresidente turco Oktay, prosegue percorso normalizzazione relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha stretto la mano all’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a margine della loro partecipazione alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio Fifa 2022 che hanno preso il via in Qatar lo scorso 20 novembre. Erdogan ha affermato che la stretta di mano tra lui e Al Sisi in Qatar "è stato un primo passo verso un'ulteriore normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi". Durante il viaggio di ritorno dal G20 di Bali, in Indonesia, Erdogan ha affermato che "è possibile riconsiderare i rapporti con la Siria e l'Egitto dopo le elezioni del 2023". A sua volta, la presidenza egiziana ha affermato che era stato concordato tra le due parti che questo sarebbe stato l'inizio dello sviluppo delle relazioni bilaterali. (segue) (Res)