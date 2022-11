Turchia-Egitto: vicepresidente turco Oktay, prosegue percorso normalizzazione relazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica egiziana, ambasciatore Bassam Radi, ha confermato infatti "l'inizio dello sviluppo delle relazioni bilaterali" tra l'Egitto e la Turchia dopo la stretta di mano tra il presidente turco. I due leader hanno "posto l'accento reciproco sulla profondità dei legami storici che uniscono i due Paesi e il governo egiziano e turco popoli, ed è stato anche concordato che questo sarebbe stato l'inizio dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra le due parti", ha aggiunto Radi. I rapporti tra Turchia ed Egitto sono diventati tesi dopo il rovesciamento nel 2013 dell’allora presidente Mohamed Morsi, sostenuto da Ankara, da parte da parte di Abdel Fattah Sisi, a quel tempo capo di Stato maggiore delle Forze armate. Solo nel 2021, i due Paesi hanno avviato consultazioni tra alti funzionari del ministero degli Esteri. I funzionari egiziani avevano espresso cautela su qualsiasi riavvicinamento, anche se Erdogan ha affermato a luglio che non vi era motivo per cui i colloqui ad alto livello non dovessero aver luogo. (Res)