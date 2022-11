Pd: Bonaccini, aperto e di sinistra, basta con le correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Sono sicuro che tante persone si aspettino un'opposizione seria e credibile in campo e un'alternativa a questa destra. Non sarà né facile né breve, ma adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e cominciare". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, nel corso di un’intervista a “La Repubblica”. “La discussione su organismi e fasi congressuali non mi appassiona”, ha spiegato Bonaccini. “Non sono mai stato iscritto a nessuna corrente e ribadisco che non chiederò e non accetterò il sostegno di nessuna corrente. Credo che molti dei problemi del nostro partito derivino anche dal correntismo esasperato, che adesso dobbiamo archiviare: ci ha allontanato dagli elettori e ha finito spesso per premiare la fedeltà anziché il merito. Serve un partito plurale, non di correnti. E poi finiamola di chiamarci col cognome degli altri. Ho sostenuto Bersani nel 2012, poi Renzi l'anno successivo, ma ho sempre chiesto di essere giudicato per ciò che faccio io". (segue) (Rin)