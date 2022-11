Pd: Bonaccini, aperto e di sinistra, basta con le correnti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono un uomo di sinistra che crede nel Pd e vuole farne un grande partito progressista e riformista. Ci confronteremo con Terzo Polo e 5 Stelle, ma certo non lasceremo loro la rappresentanza esclusiva di moderati e sinistra", ha detto ancora il candidato alla segreteria Pd, che ha poi ribadito: “Io credo nelle alleanze e le ho sempre praticate, ma senza il Pd non è possibile alcuna alleanza di centrosinistra credibile e la destra resterebbe al governo per i prossimi vent'anni". “Il mio primo obiettivo – ha poi sottolineato – è che il Pd torni ad essere e a fare il Pd. Il primo banco di prova della nuova segreteria saranno le europee e le amministrative del 2024, quando voteranno metà dei comuni italiani e alcune regioni: per quella data dobbiamo tornare ad essere il primo partito in Italia e competitivi per vincere nelle grandi e piccole città chiamando a raccolta tutte le energie del centrosinistra e del civismo. Le alleanze per le politiche verranno dopo, adesso tocca alla destra governare e a noi fare opposizione. E farla bene, non sguaiata”. E sulla possibilità di rimanere alla direzione della Regione, come già fatto da Zingaretti, il presidente dell’Emilia Romagna ha risposto: “Non mi pare che Zingaretti si sia dimesso per il troppo lavoro, ma per le troppe correnti". (Rin)