Corea del Nord: seconda apparizione pubblica per la figlia di Kim Jong-un

- La figlia "più amata" del leader nordcoreano Kim Jong-un, Ju Ae, è comparsa in pubblico per la seconda volta in una settimana. Il padre, come mostrano i media di Stato, l'ha infatti portata con sé a un incontro con gli scienziati del programma missilistico, alimentando il dibattito tra gli osservatori sul possibile futuro della bambina come successore di Kim. Di età tra i 9 e i 10 anni, Ju Ae ha fatto la sua prima apparizione pubblica lo scorso fine settimana in una serie di foto pubblicate dai media di Stato che immortalano padre e figlia mentre assistono al lancio di un missile balistico intercontinentale. L'agenzia di Stato "Kcna" la descrive come "la più amata" figlia del leader nordcoreano. Secondo l'intelligence sudcoreana, Ju Ae sarebbe la seconda figlia di tre figli di Kim Jong-un, quella vista nel 2013 dall'ex cestista statunitense Dennis Rodman durante una visita a Pyongyang. Dell'incontro la stella del basket raccontò al quotidiano britannico "The Guardian", riferendo di essersi "rilassato al mare" con il leader nordcoreano e con la sua famiglia, nella quale vi era una neonata di nome Ju Ae. Non è chiaro se tra i figli di Kim vi sia anche un maschio.(Git)