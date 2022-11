Viabilità: Aspi, chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate la notte d 30 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 23 di mercoledì 30 novembre alle 5 di giovedì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900, o di Besnate, al km 4+000. (Com)