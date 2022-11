Governo: Conte, Meloni sta deludendo elettori, manovra iniqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’opposizione in campagna elettorale Meloni aveva creato molte aspettative. “Le sta deludendo una a una”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista a “La Stampa”. “Adesso si accorge di non avere risposte per famiglie e imprese, ma anzi taglia gli aiuti contro il caro-benzina e il reddito a chi è in difficoltà. In compenso ha trovato il modo per compiacere corrotti ed evasori. Questa manovra è iniqua, aggredisce i più poveri, e rischia di scatenare la rabbia sociale”, ha sottolineato Conte, che ha proseguito: “L'attacco al mondo del lavoro è preoccupante e il ritorno dei voucher non farà che produrre precariato selvaggio”. Su questa manovra “che ci scaraventa nel passato non scenderemo in una sola piazza, ma ne organizzeremo diverse in varie città". Sul candidato del Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino, il leader M5s ha aggiunto: “Non ho detto che lo appoggio. Ho chiarito che il tema delle candidature va accantonato e che prima di discutere di nomi bisogna discutere di programmi utili ai cittadini lombardi. (Rin)