- Diverse fonti affermano che un intermediario talebano residente a Doha, Haji Ahmad Jan, ex ministro del petrolio e delle miniere in Afghanistan tra il 1996 e il 2001, avrebbe supervisionato il noleggio di macchine alle società di costruzioni responsabili della costruzione degli stadi e delle infrastrutture della Coppa del mondo. Parlando al “The Telegraph”, un alto ex diplomatico afgano a Doha ha sottolineato che era una cosa nota che anche all'ambasciata afghana a Doha che il team dei negoziati e l'ufficio politico dei talebani venivano pagati bene dal governo del Qatar e che diversi di questi funzionari avevano investito in attrezzature da costruzione per la Coppa del mondo. Il diplomatico si è spinto oltre, precisando che la cosiddetta “rete Haqqani”, una fazione dei talebani con forti legami con Al Qaeda e parte del gruppo dirigente ora al potere a Kabul, raccoglieva persino denaro e donazioni dagli afgani residenti in altri Stati arabi, promettendo investimenti redditizi in progetti legati alla Coppa del Mondo in Qatar. (Res)