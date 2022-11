Business news: Cina, prestiti bancari nell'immobiliare hanno superato i 371 miliardi di dollari a gennaio-ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche della Cina hanno concesso prestiti per 371,83 miliardi di dollari alle società immobiliari nei primi 10 mesi del 2022. Lo afferma la testata "Shanghai Securities News" sulla base dei dati della Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa (Cbirc). Le istituzioni finanziarie della Cina hanno intensificato il sostegno politico al settore, preda di un forte rallentamento causato dal default di colossi come Kaisa ed Evergrande e dalle politiche varate dal governo per limitare l'eccessivo indebitamento delle società. Negli ultimi due giorni, quattro banche commerciali hanno annunciato l'apertura di linee di credito con i colossi immobiliari in difficoltà. Il giorno prima è stata la volta di Bank of Communications (BoCom), Bank of China e Agricultural Bank of China (AgBank), che hanno raggiunto accordi con diverse multinazionali. La società immobiliare Vanke potrà disporre di 13,98 miliardi di dollari stanziati da BoCom e di una linea di finanziamento fino a 14 miliardi di dollari aperta da Bank of China, mentre Midea Real Estate Holding può beneficiare di una linea di credito di 2,80 miliardi di dollari aperta da BoCom. Allo stesso tempo, Agricultural Bank of China ha fatto sapere di aver firmato accordi strategici con cinque società immobiliari, tra cui Vanke, Longfor Group Holdings e China Resources Land. All'elenco si aggiunge la Postal Savings Bank of China, che ha reso nota la concessione di un finanziamento di 39,17 miliardi di dollari a diverse società immobiliari, che includono Vanke, Longfor e Country Garden. Lo sforzo coordinato delle banche statali per alleviare l'indebitamento del settore ha fatto balzare le quotazioni dei titoli immobiliari sulla Borsa di Hong Kong, che ha registrato rialzi tra il 3,4 e l'undici per cento. (Cip)