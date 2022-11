Business news: Vietnam, nel 2022-25 attesi 146 mila posti di lavoro legati ad accordo commerciale con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuazione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam (Evfta) porterà alla creazione di 146 mila nuovi posti di lavoro nel periodo 2022-25 nel Paese asiatico. Lo prevede uno studio del Centro di informazione, strategia, analisi e previsione del ministero del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali vietnamita. Il direttore dell’istituto, Pham Ngoc Toan, presentando la ricerca in un seminario, ha sottolineato che l’occupazione è cresciuta nel periodo 2012-19, ma la tendenza si è invertita nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus, per riprendere quest’anno. Molti dei posti di lavoro creati nel 2022 sono nella produzione di beni e servizi destinati all’esportazione nell’Ue. Dal documento emerge anche che dopo l’accordo è aumentata la quota di lavoratori coperti da assicurazioni sociali. Un altro effetto positivo è l’aumento dei salari (dell’undici per cento), soprattutto nell’import-export. (Fim)