Business news: ministro Finanze Kuwait, deficit in calo del 72,2 per cento su base annua

- Il deficit pubblico del Kuwait per l’anno fiscale 2021-2022, terminato il 31 marzo scorso, è diminuito del 72,2 per cento rispetto all’anno precedente, giungendo a quota 9,7 miliardi di dollari. Lo ha riferito il ministero delle Finanze nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha precisato che le entrate non petrolifere sono aumentate del 38,5 per cento, toccando quota 7,7 miliardi. Per le entrate petrolifere, invece, pari a 52,7 miliardi di dollari, l’aumento rispetto all’anno fiscale precedente è stato dell’84,5 per cento. (Res)