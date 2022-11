Business news: ministra Pianificazione Giordania, ottenuti 2,5 miliardi di dollari di aiuti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il volume degli aiuti esteri alla Giordania ha raggiunto quasi 2,5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la ministra della Pianificazione e della cooperazione internazionale, Zeina Toukan, secondo quanto riferisce l'emittente del regno "Al Mamlaka". "Il mese prossimo verrà firmato il periodo di finalizzazione delle versioni finali degli accordi di sovvenzione e prestito", ha aggiunto la ministra, osservando che "il settore privato e gli investimenti esteri svolgono il ruolo più importante nell'attuazione dei progetti di sviluppo". “Il sostegno ai rifugiati ha influito sul livello degli aiuti alla Giordania. Abbiamo notato un'economia resiliente in circostanze eccezionali", ha proseguito Toukan. La ministra ha poi indicato che “l'empowerment del settore privato sarà il prossimo passo, poiché c'è un coordinamento con un numero di donatori per far avanzare i percorsi di modernizzazione”. Toukan ha annunciato, infine, che l'anno prossimo ci sarà una conferenza dei donatori, durante la quale verrà concesso un prestito agevolato. (Lib)