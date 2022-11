Business news: emiratina Masdar firma un accordo con compagnia statale turkmena per centrale solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Abu Dhabi Future Energy "Masdar", una delle aziende leader mondiali nel campo delle energie rinnovabili, ha annunciato la firma di un accordo di sviluppo congiunto con la compagnia energetica statale del Turkmenistan, Turkmenenergo, per sviluppare una centrale solare fotovoltaica da 100 megawatt. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che questo è il primo progetto di Masdar in Turkmenistan. L'accordo è stato firmato dal vice primo ministro del Turkmenistan, Charymurat Purchekov, e dall’amministratore delegato di Masdar, Mohamed Jamil al Ramahi, durante il Forum economico congiunto tra turkmeno-emiratino ad Abu Dhabi alla presenza del presidente del Paese dell’Asia Centrale, Serdar Berdymukhamedov, e Thani bin Ahmed al Zeyoudi, ministro di Stato degli emirati per il Commercio Estero. L' accordo è un'estensione del memorandum d'intesa firmato tra Masdar e la Repubblica del Turkmenistan nell'ottobre 2021 per esplorare modalità di cooperazione per gli investimenti e lo sviluppo di progetti nel campo dell'energia solare ed eolica sulla base di una partnership tra settori pubblico e privato, ricorda “Wam”. (Res)