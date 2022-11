Business news: Libia smentisce di voler modificare l’accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia continuerà a rispettare l’accordo sulla produzione raggiunto dall’Opec+, l’alleanza formata dai Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia. Lo ha detto il dicastero del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, smentendo le informazioni secondo le quali Tripoli starebbe avviando discussioni per cambiare la quota libica di produzione di greggio. “Il ministero del petrolio e del gas è impegnato nell'accordo Opec per raggiungere l'equilibrio del mercato petrolifero e sosterrà qualsiasi decisione per raggiungere questo obiettivo”, si legge in una nota dell’ufficio informazioni del dicastero. Secondo l’ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero pubblicato dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, la Libia è in cima alla lista dei produttori di petrolio africani con 1,163 milioni di barili al giorno lo scorso ottobre, in aumento di circa 6.000 barili mese su mese. Seguono poi l'Angola con 1.067 milioni di barili al giorno, l'Algeria con 1.060 milioni di barili al giorno, mentre la produzione di petrolio della Nigeria è stata di 1.024 milioni di barili al giorno. Secondo il rapporto, la Libia ha preso il posto della Nigeria, ancora lontana dalla sua media di 1,493 milioni di barili al giorno nel 2020 e di 1,323 milioni di barili al giorno nel 2021. Il rapporto afferma che la produzione totale di greggio nei 13 paesi membri dell'Opec è scesa a 29,494 milioni di barili al giorno lo scorso ottobre, rispetto ai 29,704 milioni di barili al giorno del mese precedente. La Libia, finora, è stata esentata dai tagli. (Res)