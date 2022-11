Business news: Libano, Total dovrebbe avviare esplorazione idrocarburi Blocco 9 in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Total dovrebbe avviare i lavori di esplorazione nel blocco 9 nell’offshore del Libano in primavera, in seguito all’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi raggiunto lo scorso ottobre con Israele. Lo ha annunciato il capo della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim, in dichiarazioni all’emittente televisiva “Mtv”. Secondo il generale Ibrahim, lo sviluppo del settore energetico in Libano produrrà una svolta economica e avrà un impatto positivo sul Paese, ma servirà tempo. Lo scorso 15 novembre, TotalEnergies ed Eni hanno firmato con Israele un accordo quadro sul giacimento di gas condiviso con il Libano. Libano e Israele hanno concluso un accordo il 27 ottobre "per mettere in atto l’intesa sulla frontiera marittima" che assicura la divisione dei giacimenti di gas offshore nel Mediterraneo orientale. Il patto riguarda soprattutto il Blocco 9 dove TotalEnergies ed Eni possono operare in una "prospezione già identificata". "TotalEnergies come operatore del blocco 9 è fiero di essere associato alla definizione pacifica della frontiera marittima tra Israele e il Libano", ha detto Patrick Pouyanné, presidente del gruppo francese. "Mobilitando la nostra esperienza nell'esplorazione offshore, risponderemo alla richiesta dei due Paesi di valutare la materialità delle risorse di idrocarburi e del loro potenziale produttivo in questa zona", ha detto Pouyanné. (Lib)