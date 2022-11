Business news: Arabia Saudita, al via il progetto più grande impianto conversione diretta petrolio in prodotti petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La società Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), in collaborazione con il colosso energetico dell’Arabia Saudita Saudi Aramco, realizzerà un progetto che prevede la conversione di barili di petrolio in prodotti petrolchimici in un'unica fase. Si tratta del primo progetto di questo tipo per il regno del Golfo e del più grande impianto al mondo per la conversione diretta di greggio. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, in occasione dell'apertura di una sede di Sabic nella città orientale di Jubair. Il ministro saudita ha precisato che il complesso industriale verrà costruito, nel giro di anni, nella città in fase di sviluppo di Ras al Khair, sulla costa orientale del regno, e sarà in grado di processare 400 mila barili di petrolio al giorno. Il progetto si inserisce nel quadro della strategia Vision 2030, il programma di riforme volto a diversificare l'economia saudita, e degli sforzi tesi a passare dall'esportazione di solo petrolio allo sviluppo di prodotti industriali di alto valore, ha fatto sapere il ministro. Inoltre, con questo progetto sarà possibile aumentare il consumo nel mercato nazionale di prodotti petrolchimici, passando dal 15 al 40 per cento della produzione interna totale. (Res)