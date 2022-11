Business news: in Nigeria Pil in aumento nel terzo trimestre, in calo la produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Nigeria è aumentato del 2,25 per cento nel terzo trimestre dell'anno, mentre il calo della produzione petrolifera ha determinato una diminuzione del 4,2 per cento delle entrate di prodotti connessi. Lo riferisce nel suo ultimo rapporto l'ente nazionale di statistica, sottolineando che per quanto riguarda la crescita economica sul periodo considerato, questa è legata in particolare alle prestazioni dei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed a quello agricolo. La riduzione di entrate petrolifere è connessa invece come detto ad un calo della produzione, scesa in media a 1,2 milioni di barili al giorno. In base al rapporto mensile pubblicato lunedi dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), in ottobre la Nigeria ha prodotto 1,024 milioni di barili. (Res)