Business news: firmato accordo di 27 anni tra QatarEnergy e cinese Sinopec per fornitura Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- QatarEnergy ha firmato un accordo di 27 anni per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) alla cinese Sinopec, il più lungo accordo di questo tipo finora, in un momento in cui i mercati volatili spingono gli acquirenti a cercare accordi a lungo termine. Secondo quanto riferito dalla compagnia qatariota, il contratto prevede la fornitura di 4 milioni di tonnellate di Gnl all’anno per 27 anni a partire dal 2026. L’accordo è stato siglato durante una cerimonia virtuale e ha un valore di 60 miliardi di dollari. Mentre quest'anno le importazioni cinesi di Gnl sono calate a causa della rigorosa politica zero-Covid imposta dal governo di Pechino, gli esperti prevedono che la domanda crescerà già nel 2023 e continuerà ad aumentare nel prossimo decennio. La Cina è stata il principale importatore mondiale di Gnl lo scorso anno e i suoi acquirenti statali sono da tempo impegnati a firmare contratti di fornitura con i principali produttori a livello globale. Il gas fornito da QatarEnergy a Sinopec proverrà dall'espansione del giacimento North Field East. Lo sviluppo del giacimento è attualmente in corso e costerà al Qatar e agli investitori partner del progetto circa 30 miliardi di dollari. Quello con la cinese Sinopec è il primo accordo di fornitura per il progetto che mira ad aumentare la capacità di produzione annuale di Gnl del Qatar da 77 milioni di tonnellate a 110 milioni di tonnellate in tre anni. Il contratto tra QatarEnergy e Sinopec giunge inoltre in un momento di altissima domanda del Gnl a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina dello scorso 24 febbraio. L'Europa sta cercando di sostituire le forniture trasportate dalla Russia via gasdotto con il gas naturale liquefatto. (Res)