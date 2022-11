Business news: ministro Industria Marocco, Paese diventerà principale esportatore di auto in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha rafforzato la sua posizione nell’industria automobilistica per diventare uno dei principali esportatori di autovetture in Europa. Lo ha affermato il ministro dell'Industria e del Commercio del Marocco, Ryad Mezzour, durante un suo discorso alla Camera dei consiglieri. “Il Marocco diventerà il principale esportatore di autovetture verso l'Europa”, ha affermato il ministro, sottolineando che il Paese nordafricano sta superando Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. “Il Marocco diventerà la piattaforma dell'industria automobilistica più competitiva al mondo”, ha sottolineato Mezzour, secondo il quale il Regno nordafricano si aspetta che le esportazioni automobilistiche raggiungano quest'anno i 100 miliardi di dirham (9,34 miliardi di dollari), con una capacità produttiva di 700.000 auto. Mezzour ha espresso soddisfazione per le risorse impiegate nel settore, osservando che il paese ha 10 mila ingegneri progettisti di automobili di alto livello. (Mar)