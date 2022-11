Business news: premier Costa d'Avorio, nostra inflazione resta inferiore alla media Paesi Uemoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Costa d'Avorio è di oltre il 6 per cento ma rimane inferiore alla media registrata nei Paesi dell'Unione monetaria ed economica ovest-africana (Uemoa), stimata a circa l'8,5 per cento. Lo ha dichiarato il primo ministro Patrick Achi, citato dall'agenzia di stampa "Apa", definendo "resiliente" l'economia nazionale in questo momento di crisi. L'inflazione in alcuni Paesi ha raggiunto "picchi superiori al 30 per cento", ha sottolineato Achi, indicando che la Costa d'Avorio vuole "mantenere una forte crescita nel 2022, prevista al 6,8 per cento". "In un clima globale estremamente esigente, rimaniamo chiaramente ottimisti per il nostro Paese nel 2023", ha affermato, aggiungendo che il governo sta lavorando per rafforzare la partnership tra stato e settore privato. Il governo vuole fare del settore privato il motore della sua crescita, ha ribadito il premier. (Res)