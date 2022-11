Business news: Nigeria, Buhari inaugura estrazione dal giacimento di Kolmani, riserva stimata 1 miliardo di barili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ufficialmente dato il via alla trivellazione di greggio nel nord-est della Nigeria, supervisionando la prima estrazione di petrolio nel giacimento di Kolmani, situato negli Stati di Bauchi e Gombe. "La scoperta di successo del giacimento di petrolio e gas di Kolmani ha finalmente battuto il record di sfortuna con la conferma di enormi depositi commerciali di idrocarburi nei campi del fiume Kolmani", ha detto il presidente parlando ad un incontro con funzionari della compagnia petrolifera Nnpc e leader della comunità. Si prevede che i pozzi petroliferi di Kolmani abbiano una riserva stimata di un miliardo di barili di greggio, uno sviluppo che potrebbe far guadagnare alla Nigeria quasi 73 miliardi di dollari in un periodo di 10 anni. I funzionari hanno stimato le riserve di petrolio greggio della Nigeria a 37 miliardi di barili. Con un ulteriore miliardo di barili, e con la probabilità di sviluppare alcune riserve di gas dai giacimenti di Kolmani, il Paese prevede di aumentare la sua produzione di petrolio e gas. La scoperta è stata annunciata nell'ottobre 2019 nel bacino di Gongola, nel nord-est del Paese. La scoperta della quantità commerciale è stata la prima nella regione dopo diverse esplorazioni di petrolio greggio nell'area geologica denominata Upper Benue Trough. Il giacimento petrolifero sarà sviluppato da Nnpc, da Sterling Global Oil e dalla New Nigeria Development Commission (Nndc). (Res)