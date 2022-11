Business news: Nigeria, parlamento approva creazione di una banca per finanziare studi superiori agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento nigeriano ha approvato un disegno di legge volto a istituire una banca in grado di concedere prestiti agli studenti degli istituti superiori di istruzione, che includono università e college. Ne parlano i media locali, sottolineando che se verrà firmato dal presidente Muhammadu Buhari, il testo sarà il primo nel suo genere in Nigeria. L'approvazione alle due Camere è avvenuta su presentazione della portavoce della Camera dei Rappresentanti, Femi Gbajabiamila, secondo cui la Banca per l'educazione nigeriana offrirà prestiti senza interessi agli studenti dell'istruzione superiore in Nigeria. La banca, si legge nel documento, "avrà il potere di approvare ed erogare il prestito a richiedenti qualificati. Monitorerà inoltre il conto/fondo del prestito degli studenti e garantirà la conformità rispetto all'erogazione". Dopo l'assegnazione dei fondi, i beneficiari inizieranno a rimborsare il prestito non appena otterranno un lavoro, al termine degli studi e del servizio nazionale obbligatorio. (Res)