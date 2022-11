Business news: crisi, Ghana decide di acquistare prodotti petroliferi con le riserve in oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ghana sta elaborando una nuova strategia per acquistare prodotti petroliferi utilizzando le riserve in oro piuttosto che quelle in dollari. Lo ha rivelato su Facebook il vicepresidente Mahamudu Bawumia, spiegando che la scelta è un tentativo di affrontare il calo delle riserve di valuta estera del Ghana e la domanda di dollari da parte degli importatori di petrolio, una situazione che ha drasticamente indebolito il cedi - la valuta locale - e fatto aumentare le spese. Secondo Bawumia, l'utilizzo dell'oro impedirebbe al tasso di cambio di influire direttamente sul costo del carburante o dei servizi pubblici. "La domanda di valuta estera da parte degli importatori di petrolio di fronte alla diminuzione delle riserve si traduce nel deprezzamento del cedi e nell'aumento del costo della vita con prezzi più elevati per carburante, trasporti, servizi pubblici, ecc.", ha scritto il vicepresidente, spiegando che "per affrontare questa sfida, il governo sta negoziando un nuovo regime politico in cui il nostro oro (piuttosto che le nostre riserve in dollari Usa) verrà utilizzato per acquistare prodotti petroliferi. Lo scambio di oro estratto in modo sostenibile con il petrolio è uno dei più importanti cambiamenti di politica economica in Ghana dalla sua indipendenza", ha aggiunto. (Res)