Business news: Corea del Sud-Kenya, siglato accordo per accelerare il commercio e gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni imprenditoriali del Kenya e della Corea del Sud hanno firmato un accordo di partnership per accelerare il commercio e gli investimenti. La firma, riferisce la presidenza keniota in un comunicato, è avvenuta in occasione della visita ufficiale del presidente keniota William Ruto,a Seul, su invito dell'omologo Yoon Suk Yeo. Le due parti, afferma il comunicato, hanno convenuto di perseguire politiche orientate allo sviluppo che sostengano la creazione di posti di lavoro, l'imprenditorialità, la creatività, l'innovazione e incoraggino la crescita delle micro, piccole e medie imprese. L'accordo mira anche a promuovere efficaci partenariati pubblico-privato e ad affrontare la disoccupazione giovanile. L'accordo è stato firmato dalla Camera nazionale di commercio e industria del Kenya (Kncci), dall'Istituto coreano per gli appalti e dalla Sdg Youth della Corea del Sud. Parlando dopo la firma dell'accordo, il presidente Ruto ha affermato che il Kenya ha creato un ambiente favorevole per attrarre investitori e ha accolto con favore la decisione della comunità imprenditoriale della Corea del Sud di investire in grandi progetti nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, dell'agricoltura, della salute e delle telecomunicazioni in Kenya, ricordando che il governo di Nairobi ha messo in atto leggi per facilitare i partenariati pubblico-privato. "Il Kenya ha un enorme talento umano. Potete ottenere tutte le abilità di cui avete bisogno", ha detto Ruto durante un business forum per incentivare le opportunità commerciali e di investimento tra il Kenya e la Corea del Sud. Le due parti, conclude la nota, hanno inoltre concordato di dare la priorità agli investimenti che consentiranno di accelerare la realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. (Res)