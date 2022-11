Business news: microchip, Nvidia trasferirà centro logistico da Hong Kong a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progettista statunitense di chip grafici Nvidia trasferirà a Taiwan il suo centro logistico con sede a Hong Kong, dopo aver concordato con Taipei alcuni incentivi fiscali. Lo ha fatto sapere la ministra dell’Economia taiwanese, Wang Mei-hua, che ha mantenuto riservate le tempistiche del trasferimento e i contenuti degli accordi raggiunti. La decisione di Nvidia prova che le tensioni con la Cina nello Stretto non hanno dissuaso le aziende tecnologiche dallo scegliere Taiwan come destinazione per gli investimenti, ha affermato la ministra, secondo cui la presenza della multinazionale statunitense sarà un importante fattore di crescita per l’industria tecnologica locale. (Cip)