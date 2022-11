Business news: Giappone riconosce diritto negoziale al sindacato dei lavoratori di Uber Eats

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità metropolitane di Tokyo hanno ordinato all'operatore locale del servizio di ordinazione e consegne di cibo Uber Eats di riconoscere il diritto di negoziazione del sindacato costituito dai suoi lavoratori. Il sindacato, fondato a ottobre 2019, si batte da allora perché l'operatore della società statunitense in Giappone negozi termini di contratto e migliori le condizioni di lavoro; l'azienda, però, ha rifiutato di riconoscere il sindacato, sostenendo che quanti lavorano per Uber Eats siano soggetti indipendenti, e che non rientrino pertanto nell'ambito della legge giapponese sul lavoro. La commissione del lavoro del governo metropolitano di Tokyo ha stabilito che gli addetti di Uber Eats sono a tutti gli effetti lavoratori, pur non disponendo di contratti di lavoro con l'operatore. Attivisti ed esperti del lavoro sperano che il pronunciamento apra le porte a un miglioramento delle condizioni e dei diritti dei lavoratori freelance in Giappone. (Git)