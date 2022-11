Business news: Cina, Banca centrale taglia coefficiente di riserva obbligatoria per la seconda volta nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria di 0,25 punti percentuali per la seconda volta nel corso dell'anno, nel tentativo di alleviare l'impatto del Covid-19 e della crisi del settore immobiliare sull'economia nazionale. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata dall'istituto, in cui si precisa che la riduzione entrerà in vigore il 5 dicembre e inietterà nel mercato circa 70 miliardi di dollari di liquidità. L'economia cinese ha subito una forte pressione al ribasso negli ultimi mesi, soprattutto perché le restrizioni adottate a contenimento del Covid-19 hanno depresso il mercato delle esportazioni e la fiducia di imprese e consumatori. La Banca centrale ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria di 0,25 punti percentuali l'ultima volta ad aprile, dopo le riduzioni di 0,5 punti percentuali stabilite a luglio e dicembre 2021. (Cip)