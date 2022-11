Business news: Cina, proteste nello stabilimento di Foxconn a Zhengzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di lavoratori dello stabilimento di Foxconn a Zhengzhou, in Cina, hanno inscenato proteste, rimuovendo barriere collocate attorno allo stabilimento per contenere i contagi da Covid-19 e contestando il personale sanitario e di sicurezza. Le proteste sono state riprese in un video pubblicato sul social media Kuaishou. Nel video, rilanciato da diversi media asiatici, si possono vedere circa 200 lavoratori dello stabilimento che protestano contro decine di funzionari di polizia in tute di contenimento biologico. Lo stabilimento di Zhangzhou è il più grande operato dal colosso dell'elettronica taiwanese in Cina, e impiega circa 200mila lavoratori. Dallo scorso ottobre lo stabilimento è stato isolato a seguito dell'emersione di un focolaio di Covid-19, e numerosi lavoratori sono fuggiti per sottrarsi alle misure di contenimento e alla scarsità di cibo e altri generi di prima necessità. Per scongiurare il blocco delle attività produttive, Foxconn ha offerto aumenti salariali e bonus ai dipendenti. (Cip)