Business news: Covid, annullato salone automobilistico a Shanghai per frenare aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda giornata del salone automobilistico China Automotive Overseas Development Summit, organizzato nella metropoli cinese orientale di Shanghai, è stata cancellata a causa del deterioramento del quadro pandemico locale. L’amministrazione ha annunciato un aumento delle restrizioni per i viaggiatori in entrata, che dal 24 novembre potranno accedere ai luoghi pubblici a cinque giorni dal loro arrivo. Nessun limite all’uso dei mezzi pubblici, che potranno essere liberamente utilizzati per raggiungere il posto di lavoro. La Commissione sanitaria nazionale ha rilevato un costante aumento dei contagi nell’ultima settimana, segnalando oltre 29 mila infezioni. I distretti colpiti dal Covid-19 nella capitale Pechino ammontano a 16, con blocchi diffusi in varie aree. Circa 3,5 milioni di residenti nel distretto di Chaoyang sono stati invitati dall’amministrazione a osservare l’isolamento domiciliare da sabato scorso e ad abbandonare l’area solo in caso di necessità. Chengdu, nella Cina meridionale, è stata invece l’ultima metropoli ad annunciare test diagnostici a tappeto fino al 27 novembre prossimo. (Cip)