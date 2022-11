Business news: Air India lancia nuovi collegamenti diretti, da febbraio Delhi-Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea indiana Air India ha annunciato il lancio di nuove rotte che collegheranno Mumbai a New York, Parigi e Francoforte e la ripresa di voli senza scalo tra Nuova Delhi e tre città europee: Copenaghen, Milano e Vienna. Il servizio Mumbai-New York inizierà il 14 febbraio 2023 con cadenza quotidiana per l’aeroporto John Fitzgerald Kennedy e di quattro volte a settimana per il Newark Liberty. Non sono ancora state definite le date per l’attivazione dei collegamenti con Parigi e Francoforte, che saranno disponibili rispettivamente tre e quattro volte alla settimana. Quattro voli a settimana anche per la tratta Delhi-Milano, che sarà attiva dal primo febbraio. Saranno trisettimanali, invece i voli per Vienna, dal 18 febbraio, e per Copenaghen, dal primo marzo. Le novità rientrano nel piano di rilancio dell’ex compagnia di bandiera, la cui privatizzazione è stata completata il 27 gennaio. (Inn)