Qatar 2022: presidente francese Macron invita Doha a proseguire cambiamenti intrapresi

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invitato il Qatar a proseguire nella sua politica di cambiamento, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter durante la partita tra Francia e Danimarca ai Mondiali di calcio in corso nel Paese del Golfo, dove la nazionale francese si è imposta per due reti sui danesi. £In un mondo che affronta una serie di crisi, è nostro dovere preservare lo spirito dello sport, uno spazio in cui le persone possano convergere”, ha dichiarato Macron. “La Coppa del Mondo Fifa si tiene per la prima volta nella regione araba e sta assistendo a cambiamenti tangibili. Lo Stato del Qatar ha intrapreso questa strada e deve continuare. Può contare sul nostro sostegno”, ha affermato il presidente francese. (segue) (Res)