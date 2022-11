Business news: Cina, Postal Savings Bank apre linea di credito a società immobiliare Country Garden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'immobiliare cinese Country Garden ha siglato un contratto con la Postal Savings Bank of China per una linea di credito fino a sette miliardi di dollari. La somma messa a disposizione dalla banca commerciale sarà utilizzata per prestiti allo sviluppo del territorio, fusioni, acquisizioni e finanziamenti ipotecari, afferma il quotidiano "Securities Times". L'intesa non è stata confermata in via ufficiale e segue di un giorno accordi simili annunciati da altre tre banche commerciali: Bank of Communications (BoCom), Bank of China e Agricultural Bank of China (AgBank). La società immobiliare Vanke può disporre di 13,98 miliardi di dollari stanziati da BoCom e di una linea di finanziamento fino a 14 miliardi di dollari aperta da Bank of China, mentre Midea Real Estate Holding può beneficiare di una linea di credito di 2,80 miliardi di dollari aperta da BoCom. Nella stessa giornata Agricultural Bank of China ha fatto sapere di aver firmato accordi strategici con cinque società immobiliari, tra cui Vanke, Longfor Group Holdings e China Resources Land. (Cip)