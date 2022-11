Business news: Cina, creditori Evergrande pongono condizioni su ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I creditori offshore del colosso immobiliare cinese Evergrande hanno chiesto al fondatore Hui Ka Yan di iniettare almeno 2 miliardi di dollari dei suoi fondi nella società come precondizione per accettare la proposta di ristrutturazione del debito che potrebbe essere presentata nella prima settimana di dicembre. Lo riporta l'emittente statunitense "Bloomberg", citando fonti a conoscenza del dossier. L'atteso piano di ristrutturazione - che Evergrande prevedeva di presentare in origine a luglio 2022 - potrebbe includere lo scambio di debiti con azioni delle unità di gestione di auto e proprietà della società quotate a Hong Kong. Sopraffatta da una passività di oltre 300 miliardi di dollari, la multinazionale era stata dichiarata inadempiente sul debito estero dall'agenzia Fitch Ratings a dicembre 2021 e ha assistito a ripetuti sequestri dei suoi asset. Gli espropri hanno interessato sia i beni della società, come la torre degli uffici di proprietà di Evergrande a Hong Kong, che le risorse personali di Hui Ka Yan, che si è visto sottrarre dalla China Construction Bank una villa nell'esclusiva enclave residenziale The Peak. Tra due giorni dovrebbe inoltre chiudersi l'asta di un lotto di terreno preposto alla costruzione del quartier generale di Evergrande a Shenzhen, nella Cina sud-orientale, dopo la vendita di un appezzamento a Hong Kong per 636,94 miliardi di dollari. (Cip)