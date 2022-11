Business news: India, social network Koo potrebbe trarre vantaggio dai cambiamenti di Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondatori del social network indiano Koo, Aprameya Radhakrishna e Mayank Bidawataka, vedono un’opportunità di crescita per la loro piattaforma di microblogging nel contesto dei cambiamenti in corso nella più nota e grande, Twitter, dopo il passaggio di proprietà a Elon Musk. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Per il giornale la loro speranza non è infondata dato che l’app Koo, nata nel 2020, ha oltrepassato i 50 milioni di “download” superando altri concorrenti e collocandosi in seconda posizione. L’idea dei fondatori è stata quella di offrire uno strumento semplice in lingue diverse dall’inglese (anche se quest’ultimo è comunque molto usato sulla piattaforma): un’idea nata per l’India, ma che può avere una portata globale. Per Radhakrishna la sfida attuale di Koo è farsi conoscere e costruire comunità nei Paesi in cui approda. (Inn)