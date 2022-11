Business news: ministro Finanze Algeria, economia non petrolifera crescerà del 5,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia nazionale crescerà al di fuori degli idrocarburi del 5,6 per cento nel corso del 2023 grazie all'andamento atteso nei vari settori di attività. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze dell’Algeria, Brahim Djamel Kessali, durante una seduta pubblica dell'Assemblea nazionale popolare, dedicata a rispondere alle domande dei deputati in merito al progetto di legge finanziaria per l'anno 2023. Kasali ha spiegato che il tasso di crescita dell’economia non petrolifera dovrebbe migliorare al 5,6 per cento nel 2023 e del 4,6 per cento previsto entro la fine del 2022. (Ala)