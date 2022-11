Business news: Algeria e Germania firmano accordo per progetto sviluppo startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Germania hanno firmato un accordo per un progetto di sviluppo dell'imprenditoria digitale e verde, con l'obiettivo di creare 100 startup in questo campo. Lo ha annunciato in una nota il ministro algerino dell’Economia della conoscenza e delle Startup, Yacine El Mahdi Oualid. L'accordo è stato firmato dal dicastero algerino e dalla Fondazione tedesca per la cooperazione internazionale, alla presenza dell'ambasciatrice tedesca Elisabeth Volbers, e di Martina Valos, direttrice della Fondazione tedesca per la cooperazione internazionale in Algeria. Il progetto mira a creare più di 100 startup nel settore tecnologico verde in quattro anni e sarà anche un'opportunità per beneficiare dell'esperienza della Germania nell'innovazione aperta, nell'incubazione e nell'accelerazione di imprese. (Ala)