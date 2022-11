Business news: Tunisia, ricavi esportazioni olio d'oliva in crescita del 35 per cento nella stagione 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha esportato circa 205,8 mila tonnellate di olio d'oliva, per un importo di circa 2.228 milioni di dinari (687 milioni di euro), registrando un aumento dei ricavi di circa il 35,4 per cento durante la stagione olivicola 2021-2022. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Osservatorio nazionale per l'agricoltura nel suo bollettino di novembre secondo cui le quantità esportate sono diminuite del 2,5 per cento rispetto alla stagione 2020-2021 che si estende tra novembre 2020 e ottobre 2021, nella quale il paese ha esportato quasi 211 mila tonnellate di olio d'oliva. L'Osservatorio ha indicato che la stagione 2022-2023 è iniziata a Gremda nel governatorato di Sfax, e le vendite hanno registrato una tendenza al rialzo fino al 14 novembre 2022. Il prezzo massimo per chilogrammo a livello del mercato di Gremda è pari a 3,3 dinari (circa un euro), rispetto ai 2,020 dinari (60 centesimi) per chilogrammo, registrati nello stesso periodo della stagione 2021-2022. (Tut)