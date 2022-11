Business news: Algeria, importazioni di elettricità scese a 1,2 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zeghdar, ha dichiarato che l'industria locale attiva nel settore elettrico è riuscita a ridurre le importazioni di elettricità per un valore di 1,2 miliardi di dollari durante lo scorso anno. "Il valore delle importazioni relativo all'elettricità è ammontato, negli ultimi anni, a 3,5 miliardi di dollari. L'industria locale attiva nel settore elettrico è riuscita nell'ultimo anno a ridurre e a limitare le importazioni a 1,2 miliardi di dollari", ha detto Zeghdar. Il ministero sta lavorando per "modernizzare la produzione di lampade utilizzate nell'illuminazione stradale pubblica" e per rendere "più efficienti" gli elettrodomestici prodotti localmente. (Ala)