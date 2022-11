Business news: Libano, governatore Banca centrale annuncia avvio procedure per unificare tassi di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Libano hanno avviato il processo di unificazione dei tassi di cambio che dovrebbe portare alla fine dell’attuale sistema che vede la presenza di diversi tassi. Lo ha riferito il governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, in un’intervista all’emittente televisiva “Al Hurra”. L’unificazione dei tassi di cambio è una delle misure richieste dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per concedere aiuti al Libano, in un momento in cui il Paese continua a far fronte a una grave crisi economica e finanziaria caratterizzata anche dal crollo della lira libanese di oltre il 95 per cento. Secondo quanto precisato da Salamé, a partire da febbraio 2023 la Banca centrale fisserà i tassi di prelievo a 15.000 lire per dollaro, invece di 8.000 e 12.000 lire come stabilito dalle circolari numero 151 e 158. In realtà, già a settembre scorso, il ministero delle Finanze ha deciso di fissare il tasso di cambio ufficiale tra lira libanese e dollaro statunitense a 15.000 lire per un biglietto verde a partire dal primo novembre. Il Libano è da tempo caratterizzato da un tasso ufficiale pari a 1.507 lire per un biglietto verde, adottato 25 anni fa, mentre sul mercato parallelo la lira è scambiata a circa 38.000 lire per un dollaro. (Res)