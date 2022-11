Iran: al via processo a porte chiuse contro rapper Salehi, per la famiglia rischia la condanna a morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 novembre scorso l'agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna” ha trasmesso un video che mostrava Salehi bendato in cui il giovane affermava di aver "commesso un errore", in quella che per gli attivisti per i diritti umani era una confessione forzata. Poco prima del suo arresto, il rapper aveva rilasciato un'intervista molto critica nei confronti del regime al canale canadese “Cbc”. "Avete a che fare con una mafia pronta a uccidere l'intera nazione pur di mantenere il suo potere, i suoi soldi e le sue armi", aveva affermato. La giustizia iraniana ha già emesso sei condanne a morte dall'inizio delle proteste a metà settembre. Secondo Amnesty International il numero è destinato ad aumentare, considerato che almeno 21 persone sono attualmente sotto processo per reati punibili con la pena di morte. Secondo i dati forniti dalla giustizia iraniana, più di 2.000 persone sono state incriminate dall'inizio delle proteste. (Res)