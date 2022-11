Business news: Singapore, l'inflazione rallenta al 6,7 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a Singapore si è attestata al 6,7 per cento su base annuale nel mese di ottobre, in sensibile rallentamento rispetto al 7,5 per cento dello scorso settembre. Lo indicano i dati pubblicati dall'Autorità monetaria (Mas) e dal ministero del Commercio e dell'Industria (Mti). L'inflazione di base, che esclude i prezzi più volatili, è stata pari al 5,1 per cento, anche in questo caso in calo rispetto al 5,3 per cento di settembre. Si tratta del primo rallentamento della crescita dei prezzi nella città-Stato dallo scorso febbraio. (Fim)