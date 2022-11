Business news: Mufg acquisterà società di credito in Indonesia e nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg), il più grande gruppo bancario del Giappone, acquisterà società di credito in Indonesia e nelle Filippine per un valore totale di 600 milioni di euro (618 milioni di dollari) nel tentativo di prendere piede in due importanti mercati emergenti del credito al consumo. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui Mitsubishi Ufj effettuerà tramite la propria controllata thailandese Bank of Ayudhya l'acquisizione di affiliate locali della società di credito olandese Home Credit. La mega-banca giapponese punta a completare le acquisizioni nel 2023, ottenendo la proprietà esclusiva della società filippina e l'85 per cento di quella indonesiana. (Git)