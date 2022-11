Business news: India, concordato rilancio negoziati commerciali con Consiglio cooperazione del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) – comprendente Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar – hanno annunciato che andranno avanti con i negoziati per un accordo di libero scambio. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa congiunta a Nuova Delhi, dal ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, e dal segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef Falah M. Al-Hajraf. Le parti, si legge in un comunicato del ministero del Commercio indiano, hanno preso atto di “progressi significativi” nelle relazioni economiche e hanno concordato di accelerare la conclusione dei requisiti giuridici e tecnici necessari per la ripresa formale dei negoziati per l’accordo, che dovrebbe comprendere beni e servizi. (Inn)