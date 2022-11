Business news: Expo Cina-Asia meridionale si chiude con accordi per 84 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sesta edizione dell'Expo Cina-Asia meridionale si è conclusa a Kunming, nella provincia meridionale cinese dello Yunnan, con la stipula di accordi per oltre 84 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna. Incentrata sul tema "Nuove opportunità per un nuovo sviluppo", la fiera si è svolta sia online che in presenza dal 19 al 22 novembre, con la partecipazione di oltre 80 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. Sono stati allestiti 13 padiglioni incentrati su diversi settori, tra cui energia verde, agricoltura, biomedicina, turismo e cultura. All'evento hanno partecipato rappresentanti di oltre 80 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, oltre che 64 aziende iscritte nella Global Fortune 500, una lista delle 500 più influenti aziende globali per fatturato stilata dalla rivista statunitense "Fortune". A margine della rassegna si sono svolti diversi eventi, tra cui il forum dedicato alla cooperazione Cina-Asia meridionale, il forum per lo sviluppo e la cooperazione Cina-Oceano Indiano e il primo summit incentrato alle catene d'approvvigionamento lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). L'interscambio commerciale tra la Cina e gli Stati dell'Asia meridionale ha totalizzato 187,5 miliardi di dollari nel 2021, in aumento di oltre 50 miliardi rispetto al dato pre-pandemia relativo al 2019. (Cip)