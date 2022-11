Business news: Covid pesa su crescita Xiaomi, fatturato sceso del 9,7 per cento a luglio-settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di smartphone Xiaomi ha registrato un calo del fatturato del 9,7 per cento su base annua nel terzo trimestre, per effetto delle restrizioni contro il Covid-19 e della debole domanda dei consumatori. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia". Le vendite nell'intervallo luglio-settembre si sono attestate a 9,81 miliardi di dollari, mantenendosi leggermente al di sotto della stima di 9,85 miliardi di dollari formulata dagli analisti. Nel periodo di riferimento l'utile netto generato dalla multinazionale è stato di circa 279 milioni di dollari, in calo del 59,1 per cento rispetto al 2021. (Cip)