Business news: Musk punta a "decentrare" Twitter con gruppi di ingegneri informatici in Asia

- Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ritiene che la piattaforma debba tentare di replicare il successo di cui gode in Giappone, e basare gruppi di ingegneri informatici in altri Paesi asiatici, come India e Indonesia. "Potrebbe sembrare che Twitter sia America-centrico, ma se proprio è qualcosa, direi che è nippo-centrico", ha detto Musk durante un incontro aziendale riportato dalla rivista tecnologica "The Verge". "C'è grossomodo lo stesso numero di utenti attivi giornalieri in Giappone e negli Stati Uniti, nonostante il Giappone abbia un terzo della popolazione degli Stati Uniti", ha dichiarato il proprietario di Tesla e fondatore di SpaceX. Secondo Musk, Twitter dovrebbe puntare a replicare l'alto tasso di utilizzo del social media registrato in Giappone "idealmente in ogni altro Paese, senza eccezioni". Durante l'incontro, Musk ha inoltre suggerito di "decentralizzare le operazioni" e stabilire gruppi di ingegneri in Giappone, India, Indonesia e Brasile, alcuni tra i mercati di maggior successo della società. (Was)