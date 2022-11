Business news: disordini stabilimento a Zhengzhou, Foxconn si scusa per “errore” nelle assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha dichiarato che si è verificato un "errore tecnico" durante l’assunzione di nuovi operai per il suo stabilimento colpito dal Covid-19 in Cina, scusandosi con i lavoratori dopo i disordini scoppiati nella fabbrica. Centinaia di operai hanno distrutto le telecamere di sorveglianza e si sono scontrati con il personale di sicurezza dello stabilimento a Zhengzhou, esprimendo frustrazione per le draconiane restrizioni anti-pandemiche e denunciando ritardi nei pagamenti dei bonus salariali promessi da Foxconn ai nuovi assunti. Alcuni hanno inoltre lamentato scarse condizioni di sicurezza, affermando di essere stati costretti a dividere i dormitori con colleghi risultati positivi al coronavirus. “La nostra squadra è andata in fondo alla questione ed ha appreso che si è verificato un errore tecnico durante la procedura d’inserimento dei nuovi dipendenti”, ha dichiarato Foxconn in una nota. "Ci scusiamo per l’errore di input nel sistema informatico e garantiamo che la retribuzione effettiva è la stessa concordata e quella presente sui manifesti ufficiali di reclutamento”, ha aggiunto la compagnia. (Cip)